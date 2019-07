Mulher é presa por vender material de concurso público sem autorização

Manaus - Vanessa Santarém dos Santos, de 28 anos, investigada por anunciar em um site de compra e venda, videoaulas e materiais de concursos públicos sem autorização das instituições que produzem os produtos, foi presa em flagrante na quinta-feira (4), em Manaus.

O fato foi divulgado à imprensa nesta sexta-feira (5) pela Polícia Civil do Amazonas. A instituição divulgou que Vanessa foi presa por volta das 16h, durante a operação "Aula Pirara", realizada por policiais da Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor (Decon), coordenados pelo delegado Eduardo Paixão, titular da especializada.

De acordo com a autoridade policial, a equipe de investigação da Decon chegou até a infratora por meio de uma denúncia feita no prédio da especializada. Segundo o delegado, o denunciante, um homem de 29 anos, procurou a equipe da Decon após ter acesso ao anúncio dos materiais. O homem relatou ter desconfiado que o material era pirata, pois estava com preço inferior ao cobrado no mercado.

“Após contato por telefone, a vítima marcou encontro com Vanessa em um shopping situado na avenida Djalma Batista, bairro Chapada, zona centro-sul da capital. Montamos campana no local e constatamos que, de fato, a infratora estava realizando a venda ilícita dos materiais. Vanessa recebeu voz de prisão. Enfatizo que contamos com o apoio da população, por meio de denúncia, em casos como este”, explicou Eduardo Paixão.

Flagrante

Vanessa foi autuada em flagrante por violação de direitos autorais e concorrência desleal. Ao término dos procedimentos cabíveis na Decon, a infratora poderá ser liberada para responder ao processo em liberdade, mediante a pagamento de fiança arbitrada pelo delegado.

*Com informações da assessoria

