Vídeo: policiais militares que agrediram homem em Tefé são presos

Tefé - A comarca de Tefé acatou o pedido do Ministério Público do Estado e ordenou a prisão preventiva dos militares que agrediram um homem no município no último domingo (30).

Além de ser ameaçada com uma arma de fogo, a vítima foi agredida em um posto de gasolina com chutes, socos e golpes de capacete, fazendo com que sofresse traumatismo craniano.

Agora, a vítima identificada apenas como Júlio, faz tratamento em Manaus.

