Autores de duplo homicídio são procurados pela polícia

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas, representada pelo delegado Charles Araújo, adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), solicita a colaboração de todos na divulgação das imagens de Lucas Costa Figueiredo, 20, conhecido como “Luquinha”, e Josimar Lins Fernandes, 39, autores de duplo homicídio e tentativa de homicídio ocorridos na madrugada do dia 27 de junho deste ano, na comunidade Bela Vista, bairro Puraquequara, zona leste da capital.



De acordo com a autoridade policial, no dia da ação criminosa, Keyse Rodrigues de Oliveira e Wellingthon Cardoso Araújo, que tinham, respectivamente, 15 e 19 anos, vieram a óbito no local. Uma terceira vítima permanece internada em estado grave, em uma unidade hospitalar na capital, e corre risco de perder os braços.

Procurado: Lucas Costa Figuereido | Foto: Divulgação

“No dia do delito, a dupla invadiu o imóvel onde as vítimas estavam e, em posse de facas e terçados, atacou brutalmente os ocupantes do lugar. Lucas foi namorado de uma das vítimas. Acreditamos que a separação tenha motivado o crime”, relatou o delegado.



Foi representado à Justiça o pedido de prisão em nome dos dois elementos, que estão sendo procurados. A ordem judicial em nome deles foi expedida no dia 28 de junho deste ano, pela juíza Luiza Cristina da Costa Marques, no Plantão Criminal. “Ressalto que as investigações irão continuar, até efetuarmos as prisões dos autores dessa ação criminosa”, afirmou Araújo.

Procurado: Josimar Lins Fernandes | Foto: Divulgação

Quem puder colaborar com informações sobre a localização de Josimar e Lucas, ligar para o número (92) 99385-7963, o disque-denúncia da DEHS. “Também disponibilizamos o 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu Charles Araújo.

