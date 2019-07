Vídeo: Homem é morto após ganhar aposta em jogo de sinuca, em Manaus

Manaus - Um homem identificado como Igor da Silva Azevedo, de 27 anos, foi morto na noite desta sexta-feira (5), enquanto estava jogando sinuca em um bar no Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. A vítima foi socorrida por populares e levadas para um hospital, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde.

De acordo com o policial, do posto da PM localizado no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, também na Zona Leste, enquanto o homem jogava sinuca, um carro de placa e modelo não identificados chegou no local e um homem atirou seis vezes contra a vítima.

Na unidade hospitalar, familiares estavam no local, mas preferiram não comentar o caso com a imprensa.

O delegado Gustavo Cerqueira, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) informou que o autor do homicídio teria apostado cerca de R$ 15 e perdido no jogo.

"Segundo informações dos populares, ele não gostou de ter perdido no jogo, foi embora e quando voltou, estava armado e atirou no homem para quem ele teria perdido a quantia", explicou.

O corpo foi removido do necrotério do HPS Platão Araújo pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

