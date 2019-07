Vídeo: Homem é preso com cinco quilos de maconha em Manaus

O caso foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na avenida Noel Nutels, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. | Foto: Raphael Tavares/Em Tempo

Manaus - Uma denúncia anônima para o número (92) 99280-7574, levou a prisão do homem identificado como Luciano Brito Oliveira Macedo, de 22 anos, que estava transportando cinco quilos de maconha do tipo skunk, em um carro modelo HB20 de cor branca, na rua Guaranás, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o tenente R. Oliveira, da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), após denúncia uma equipe se deslocou até a rua indicada e encontrou dois homens em um veículo, durante a abordagem, o comparsa de Luciano fugiu e não foi alcançado pelos policiais.

"Recebemos a denúncia e como de praxe fomos verificar a veracidade, quando os suspeitos avistaram a viatura um deles correu, o outro foi interceptado pela Rocam que encontrou no porta malas do carro cinco quilos de drogas e um revólver calibre 38", explicou o tenente.

Ainda conforme o policial, durante a abordagem o homem disse ser motorista de aplicativo e que estaria fazendo uma corrida, mas no celular do suspeito não foi encontrado nada que comprovasse que o serviço estava sendo prestado.

O caso foi apresentado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na avenida Noel Nutels, na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O homem deve aguardar pela audiência de custódia na próxima segunda-feira (8).

