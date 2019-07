Vídeo: Homem é baleado no lugar do filho em tentativa de execução

Manaus - Baleado por engando, um homem ainda não identificado, sofreu tentativa de homicídio na noite desta sexta-feira (5), no beco Amazonas, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus. O alvo dos executores era o filho da vítima, que teria envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com o tenente D. Chaves, da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), uma equipe foi acionada e ao chegar no local, populares já tinham socorrido a vítima e levado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na mesma Zona da capital.

"Quando chegamos lá a vítima já tinha sido levada, mas testemunhas nos informaram que os executores estavam à procura de outra pessoa e balearam por engano, o pai do alvo, que estava na frente de casa quando toda a situação aconteceu", explicou o policial.

No 28 de Agosto a informação é que a vítima passa por cirurgia e tem o quadro de saúde estável. No local do crime impera a lei do silêncio, todos ficaram assustados com o tiroteio e se esconderam nas casas.

A Polícia Civil deve investigar o caso. Conforme a PM, buscas foram feitas para tentar encontrar os possíveis executores, mas nenhum suspeito foi preso até a publicação desta matéria.

Veja reportagem da TV Em Tempo:

Veja a reportagem | Autor: Luiz Rodrigues/TV Em Tempo

Leia Mais

