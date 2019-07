Comerciante é presa por porte ilegal de arma de fogo em Manaus

Manaus - Os policias da Rocam prenderam uma mulher de 24 anos, na sexta-feira (5), em posse ilegal de arma de fogo, na rua Santa Lúcia, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

Os policiais estavam em patrulhamento e receberam uma denúncia via WhatsApp informando que no mercadinho Bom Jesus o suposto proprietário do comércio estava armado e que já teria sido preso outras vezes pela polícia.

A equipe foi ao local e encontrou a suspeita, que confessou ter posse uma arma de fogo e indicou o local onde estava um revólver Taurus calibre 38, com seis munições intactas. Ela foi conduzida para o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências legais.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Dupla é presa após invadir casa e cair da escada durante a fuga no AM