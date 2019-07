Mãe reencontra o filho após ajuda de cabo da PM em divulgação de foto

“Encontramos ele descalço, chorando e de pijamas", afirmou a cabo Milane | Foto: Reprodução

Manaus - Policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) ajudaram o pequeno Maycon Santos, de 5 anos, a encontrar a mãe e o caminho de volta para casa. De acordo com a cabo Millane de Paula, da Polícia Militar do Amazonas, o menino foi visto sozinho, por volta das 10h deste sábado (6), na avenida São Pedro, situada no bairro Compensa, Zona Sul de Manaus.

Por conta da divulgação nas redes sociais, realizada pela policial, a informação chegou à mãe de Maycon, que seguiu até a 8ª Cicom, aproximadamente 30 minutos depois do desaparecimento do filho.

“Encontramos ele descalço, chorando e de pijamas na avenida. Ao constatar que ele tinha autismo, o tirei da multidão e o levei para a nossa base, que fica no bairro Compensa, Zona Sul de Manaus. Compartilhei a foto nas redes sociais, que é uma maneira muito rápida de atingir o máximo de pessoas, e a mãe veio até nós 30 minutos depois da divulgação”, afirmou a cabo Millane.

Segundo a policial, o menino estava dormindo na companhia de duas irmãs, enquanto a mãe, Ednelza Melo, de 49 anos, estava em uma reunião escolar. Ao acordar e perceber que a mãe não estava em casa, a criança saiu à procura dela. “Esses casos ocorrem por distração dos responsáveis. Geralmente as crianças saem para brincar na rua e acabam se perdendo. Dessa vez teve final feliz, mas é necessário os pais ficarem atentos”, frisou a policial.

A reportagem não conseguiu contato com a família de Maycon.

