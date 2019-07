Homem amarrado por suspeita de roubo é liberado pela polícia

O homem foi liberado após prestar esclarecimentos à polícia | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem, que não teve a identidade revelada, foi amarrado pela população, na tarde deste sábado (6), por suspeita de roubo no bairro Centro, Zona Sul de Manaus. No entanto, após a chegada da polícia, a reportagem foi informada que o suspeito foi liberado por falta de provas.

De acordo com um tenente da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), quando os policiais chegaram no local não identificaram nenhuma vítima do suposto crime.

“Não havia vítima no local e nem a equipe constatou material de roubo com o suspeito. Ele foi conduzido até a delegacia, onde foi constatado que já responde por furto. Apesar disso, ele foi liberado”, informou o militar, que não teve a identidade revelada.

No entanto, conforme apurou a reportagem, o tenente frisou que não descarta a possibilidade de roubo e justifica que a confusão pode realmente ter sido relacionada a um furto ou roubo. Porém, para o militar, sem a presença da vítima, nesse caso, não há indícios que configurem o crime.

Após ser ouvido no 1º Distrito Integrado de Polícia, central de flagrantes da região, o homem foi liberado.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

'Quero justiça!', afirma viúva de pedreiro morto no lugar do filho