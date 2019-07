Após ganhar liberdade, jovem desaparece ao sair do CDPM 2

Lukas da Frota Araújo cumpria pena no CDPM II. | Foto: Divulgação/PC-AM

Manaus - Lukas da Frota Araújo, de 23 anos, está desaparecido desde a tarde da última terça-feira (2). De acordo a irmã dele, Ana Rosa Araújo, Lukas havia acabado de deixar o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM II), localizado no quilômetro oito da rodovia federal BR-174, após receber alvará judicial de soltura.

Desde que deixou a unidade prisional, por volta das 15h, os familiares não tiveram mais notícias dele. Quem puder colaborar com informações que leve ao paradeiro de Lukas, a Polícia Civil do Amazonas orienta entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os parentes do desaparecido, ligar para os números: (92) 99199-7854 ou 99406-4362.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

