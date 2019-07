Em Manaus, homem que cumpre pena no regime aberto desaparece

Divulgação/PC-AM

Manaus - José Maria Oliveira da Silva, de 38 anos, está desaparecido desde a manhã da ultima terça-feira (2). De acordo com a irmã, Maria José de Oliveira, o homem foi visto pela última vez pelo padrasto quando estava saindo da casa da mãe, na rua Iepe, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

A irmã conta que José Maria disse que iria à Casa do Albergado, estabelecimento de segurança mínima destinado ao cumprimento de penas em regime aberto, onde teria que ir mensalmente assinar a frequência.



Na última vez em que foi visto, José estava trajando uma bermuda jeans desbotada, camisa de manga comprida com listras pequenas, nas cores branco e azul. Ele possuí duas tatuagens, sendo uma no braço esquerdo escrito “traços de um rapaz” e outra no antebraço esquerdo descrito “JM”.



Quem puder colaborar com informações sobre o caso, a Polícia Civil do Amazonas orienta entrar em contato com os servidores da Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) pelo número: (92) 3214-2268. Para falar com os familiares do desaparecido, ligar para os números: (92) 99146-6529 ou 99415-9129.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), zona centro-oeste da cidade.

