Homem morre após ser baleado no bairro Jorge Teixeira, em Manaus

Um homem foi morto com cinco tiros na noite deste sábado (6), na rua das Rosas, localizada no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. A vítima foi identificada como Hyago Douglas Ribeiro da Silva, de 22 anos e segundo testemunhas, no momento do crime ela conduzia um veículo Celta, de cor azul.

De acordo com uma moradora, que preferiu não se identificar, o homicídio ocorreu por volta das 23h. "Antes de morrer, o homem estava levando um passageiro dentro do carro. Quando ele parou na esquina, dois homens vieram em uma moto e realizaram os disparos contra o motorista", afirmou a testemunha.

O dono de um estabelecimento comercial, que preferiu manter o anonimato, afirmou que durante o fato o passageiro saiu do carro. "O homem fugiu para se esconder. Quando os caras da moto foram embora, ele retornou para o carro e seguiu para o hospital levando o motorista ferido", disse o comerciante.

A vítima foi encaminhada para o hospital Platão Araújo, onde não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

