Troca de tiros entre homens deixa dois mortos em Manaus

Izaías Godinho

Manaus - Dois homens morreram na madrugada deste domingo (7) após trocarem tiros em frente à uma casa de shows, localizada na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

De acordo com um policial da Força Tática da Polícia Militar, responsável pelo registro da ocorrência, o homem que ficou ferido no local carregava uma arma de fogo na cintura.

"A polícia está investigando se a execução ocorreu por conta de uma briga comum dentro da casa de show ou se foi acerto de contas entre desafetos", disse um policial, acrescentando que durante o fato, um dos homens envolvidos na briga foi atingido com tiros, mas foi socorrido.

O policial disse ainda que após o ocorrido dentro do estabelecimento, um homem armado seguiu para uma área de mata, nas proximidades do local, onde trocou tiros com a polícia. "O que estava envolvido na confusão na casa show, seguiu para uma área de mata, onde atirou contra a guarnição que cercava a área. Ele foi atingido e também chegou a ser socorrido" disse um policial.



Na ocasião, a polícia militar apreendeu um revólver de calibre 38, com numeração suprimida, além de cinco munições. Os policiais também apreenderam uma pistola de calibre 22 e mais cinco munições.



Conforme a Força Tática, um dos homens tinha passagem polícia porque utilizava tornozeleira eletrônica. Após o acontecimento, os suspeitos foram encaminhados para o hospital Platão Araújo, na zona Leste de Manaus, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), onde realizaram apenas a identificação de Aldenir de Souza, de 29 anos. O outro segue sem identificação e tem entre 30 a 35 anos. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS)

