Trio é preso com 30 tabletes de drogas no Porto de Manaus

Manaus – Três homens, identificados como Ramon da Silva Maciel, de 21 anos, Adriano Cunha de Sousa, de 25 anos, e Anderley Arruda Queiroz, de 32 anos, foram presos por volta das 6h30 da manhã deste domingo (7) pela Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), carregando tabletes de maconha tipo skunk. O caso aconteceu no Roadway do Porto de Manaus, localizado no Centro da capital.

De acordo com o comandante da Rocam, major Wenner, a equipe da Rocam chegou ao trio por meio de uma denúncia anônima de que os três estariam ancorando no Roadway com drogas em um barco. No local, a polícia encontrou Adriano, Ramon e Anderley com 30 tabletes de drogas, ao todo.

Com Adriano, a Rocam encontrou 5 tabletes de drogas, que estavam escondidos na sala de máquinas do barco. Já Ramon levava 6 tabletes na mochila, e Anderley levava uma mala contendo 19 tabletes de maconha. Adriano, inclusive, já tem passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas. Já Ramon e Anderley não têm registros de passagens pela polícia.

Os três foram detidos e levados para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na avenida Duque de Caxias, bairro Praça 14, Zona Sul de Manaus, onde ficarão à disposição da Justiça.

