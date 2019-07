Homem morre após ser esfaqueado no bairro Francisca Mendes

Manaus - Rogério Machado da Silva, de 27 anos, foi encontrado morto na manhã deste domingo (8) na rua 1, conjunto Francisca Mendes, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

O corpo de Rogério, esfaqueado, foi encontrado no quintal da própria casa por volta das 13h. De acordo com os vizinhos, Rogério, que possuía leve deficiência, estava bebendo com um amigo antes do ocorrido. Os familiares suspeitam que tenha sido esse amigo o autor do crime.

A 6° Companhia de Interação Comunitária (Cicom) foi acionada para atender a ocorrência. Os agentes do Instituto Médico Legal (IML) realizaram a retirada do corpo às 15h.

A Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) está no local investigando o ocorrido.

