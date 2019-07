Vídeo: Quadrilha invade distribuidora e faz reféns, em Manaus

Manaus - Alessandro Recelle de Souza Assunção, de 29 anos, foi preso preso em flagrante, na madrugada desta segunda-feira (8), após assaltar uma distribuidora de medicamentos, localizada no bairro Coroado, na Zona Leste de Manaus. Sete funcionários da empresa foram feitos reféns.

De acordo com o tenente Guilherme Martins, da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), Alessandro e mais cinco homens chegaram na Distribuidora Tapajós, em um carro Palio, de cor prata, de placa não reconhecida. O grupo pretendia arrombar o caixa eletrônico do Banco Itaú, localizado dentro do prédio.

"A Rocam negociou e Alessandro se entregou. Ele afirmou que o grupo entrou por uma área de mata. Eles deram duas viagens ao local, uma para deixar o material e outra para levar o grupo. Alessandro afirmou que um dos comparsas tinha toda a informação, mas não soube dizer de quem", informou o tenente Guilherme Martins.

Durante a ação criminosa, sete funcionários da empresa foram mantidos reféns no refeitório. Um dos funcionários se escondeu e conseguiu acionar a polícia.

Ao perceberem a presença de policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e da Rocam, os comparsas de Alessandro fugiram sem levar nada.

Com Alessandro, a polícia encontrou uma botija de gás, um maçarico, uma balaclava e uma mochila, além de revólver calibre 38 com cinco munições.

Alessandro foi apresentado junto com material no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus. Ele já possui passagens por roubo e latrocínio tentado.

O Portal Em Tempo esteve na empresa de distribuição de medicamentos, mas um vigilante informou que não estava autorizado para repassar informações à imprensa.

