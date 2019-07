Violência: mulher é assassinada com vários golpes de faca na cabeça

Maceió (AL) - Yasmin Roberta Lopes da Silva, de 37 anos, foi assassinada a facadas, na cidade de União dos Palmares, na zona da Mata, em Maceió, Alagoas.

Yasmin possuía marcas de faca por toda a cabeça. O caso ocorreu na noite de sábado (6), no assentamento Beira Rio, próximo à Usina Laginha.

A Polícia Militar de Alagoas (PM-AL) foi acionada para averiguar o caso. Os policiais realizaram buscas pela área, mas não encontraram o suspeito.

O caso será investigado pelo delegado de Polícia Regional de União dos Palmares, Walter Nascimento, que já possui uma linha de investigação e informações sobre o possível assassino.

O corpo da mulher foi analisado pelos peritos do Instituto de Criminalística (IC) Perito Dely Ferreira da Silva. Os agentes do Instituto Médico Legal (IML) da capital alagoense fizeram a retirada do corpo da vítima.

Leia mais:

