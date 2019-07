Vídeo: Preso homem que matou ex-namorada e rival em Manaus

Manaus - Josimar Lins Fernandes, de 39 anos, foi apresentado na manhã desta segunda-feira (8), à imprensa por envolvimento no duplo homicídio e tentativa de homicídio. Outro homem apontado como autor do crime, Lucas da Costa Figueiredo, de 20 anos, está sendo procurado pela polícia.

De acordo com o delegado Paulo Martins, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), Josimar e Lucas estavam na cena dos crimes na madrugada do dia 27 de junho deste ano. Eles invadiram uma residência armados com terçado e faca.

Lucas, principal suspeito do crime, não aceitava o fim do relacionamento com a adolescente Keyse Rodrigues de Oliveira, de 15 anos, que estava namorando outro jovem, identificado como Wellingthon Cardoso Araújo, de 19 anos.

"O Lucas é uma pessoa de alta periculosidade. Ele e o Josimar estavam armados com um terçado e uma faca. Lucas em posse de um terçado desferiu vários golpes na ex-namorada e no atual namorado da vítima. Tanto Lucas quanto Josimar possui mandados de prisão preventiva em aberto", destacou o delegado Paulo Martins.

O delegado Charles Araújo, adjunto da DEHS, explicou que Lucas invadiu com ajuda de Josimar a casa da ex-namorada na comunidade Bela Vista, no bairro Puraquequara, na Zona Leste de Manaus.

"Lucas conhecia bem o local e sabia que havia um acesso vulnerável ao imóvel. Lucas surpreendeu o casal no quarto com vários golpes de terçado na cabeça. Ele não aceitava o fim do relacionamento com a Keyse", disse.

Durante a ação criminosa, Romênia Gerônimo da Silva, de 22 anos, tentou defender a adolescente e acabou tendo os braços mutilados. Em seguida, Lucas fugiu levando o celular de Keyse.

Após o crime, as três vítimas foram socorridas por um vizinho em uma picape, mas no caminho do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. Platão Araújo, na Zona Leste, Wellingthon não resistiu aos ferimentos.

Romênia passou por cirurgias para reconstrução dos membros superiores na unidade hospitalar. A jovem permanece internada na unidade hospitalar, e corre risco de perder os braços.



Já com estado mais grave, Keyse foi transferida para o Pronto-Socorro (PS) Dr. João Lúcio, na mesma zona da capital.

Com ferimentos no rosto e na cabeça, Keyse lutava pela vida com ajuda de aparelhos. Na tarde do dia 29 de junho, foi confirmado a morte cerebral da jovem.

Ela foi sepultada no Cemitério Santo Alberto, no bairro Colônia Antônio Aleixo, na Zona Leste de Manaus.

Prisão

Josimar foi preso na tarde do último sábado (7), por volta das 13h, pela equipe da DEHS, na comunidade Grande Vitória, no bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste. Segundo a autoridade policial, Josimar também estava sendo procurado pela Justiça por homicídio.

"É importante mencionar que toda a dinâmica do crime, desde do carro usado até objetos - terçado e faca - comprados já constam no inquérito policial", explicou o delegado Charles Araújo.

A prisão de Josimar foi expedido no dia 28 de junho de 2019, pela juíza Luiza Cristina da Costa Marques, no Plantão Criminal.

Josimar foi indiciado por duplo homicídio e tentativa de homicídio. Ele ficará à disposição da Justiça no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8 da BR-174.

Ficha criminal do procurado

Segundo informações da polícia, ele possui mandado aberto por homicídio cometido no município de Presidente Figueiredo (a 114 quilômetros de Manaus) e tráfico de drogas.

Quem puder ajudar na localização de Lucas, a denúncia pode ser feita ao número (92) 99385-7963 ou 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A identidade do informante será mantido em sigilo.

