Polícia Militar detém homem por suposta agressão a vizinha

Manaus - Nesta segunda-feira (08), às 12h30, policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram um homem (Idade não repassada) por suposta agressão cometida em sua vizinha, na rua Ônix, no bairro Nova Floresta.

De acordo com relatos dos policiais, a viatura 6202 estava em patrulhamento pela referida rua no momento em que uma senhora solicitou apoio e informou para a guarnição que teria sido agredida por um vizinho.

Com as informações, a guarnição fez uma busca em uma estância na mesma rua e encontrou o suposto acusado, e após breve questionamento, o homem admitiu a agressão à vítima.Diante do fato, os policiais militares encaminharam o suposto agressor ao 14° DIP com sua integridade física preservada para procedimentos cabíveis.

