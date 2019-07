PM prende 15 pessoas e apreende dois adolescentes no interior do AM

| Foto: Divulgação

Quinze pessoas foram presas e dois adolescentes foram apreendidos durante o patrulhamento da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) em seis municípios do interior, entre sábado (6) e domingo (7). As prisões ocorreram nos municípios de Tefé, Humaitá, Lábrea, Alvarães, Rio Preto da Eva e Coari. Os policiais apreenderam 190 porções de entorpecentes e retiraram de circulação cinco armas de fogo, além de 54 munições.

Em Humaitá (a 590 quilômetros de Manaus), policiais militares prenderam dois suspeitos, de 20 e 23 anos. Com eles foram apreendidas 120 porções de substâncias de entorpecentes, uma arma de fogo, munições e R$ 205,35 em espécie.

No município de Tefé (a 523 quilômetros da capital), militares prenderam quatro pessoas em flagrante por tráfico de drogas. Os suspeitos foram flagrados depois que um adolescente de 17 anos informou à polícia que havia comprado uma trouxinha de skunk do grupo.

Um adolescente de 17 anos foi apreendido em Lábrea (distante 702 quilômetros de Manaus) depois de ser reconhecido pelos policiais por integrar uma organização criminosa. Com ele foram encontradas cinco porções de maconha e dez de oxi em pedra, além de R$ 80 em espécie.

Operação Solimões

Em Coari (a 363 quilômetros da capital), a Polícia Militar realizou no fim de semana a Operação Solimões. Durante patrulhamento no rio Solimões, os militares foram acionados por um ribeirinho que passava no local, informando ter visto um grupo fortemente armado em uma lancha.

Na ação, um dos suspeitos de dar suporte à quadrilha foi preso primeiro. Em seguida, um homem e uma adolescente de 13 anos também foram detidos e disseram que estavam levando mantimentos ao bando. Ainda durante a ocorrência, houve tiroteio, e outros dois homens foram presos. Também foram apreendidas três espingardas, munições de diversos calibres, combustível, lanternas, um bote de alumínio e mantimentos.

*Com informações da assessoria

