Em Manaus, motorista é preso por embriaguez após colidir em viatura

O motorista foi autuado por embriaguez ao volante e conduzido para o 10º DIP | Foto: Divulgação

Manaus - Com visíveis sinais de embriaguez, um motorista, que não teve a identidade divulgada, foi preso na madrugada desta segunda-feira (8), após colidir em uma viatura da Polícia Militar. O caso aconteceu na avenida Desembargador João Machado, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus.



O suspeito conduzia um carro, modelo Palio, e bateu na traseira da viatura 16ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendia uma ocorrência na via pública.

De acordo com o relatório de ocorrências da PM, a equipe atendia uma denúncia de um taxista que estava transportando dois suspeitos em seu veículo. Mas durante a abordagem foram surpreendidos pelo Palio.

O motorista tentou fugir do local, mas foi capturado nas proximidades do 10º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na mesma região do acidente.

Os policiais constataram que o condutor aparentava estar embriagado. Ele foi levado até o Parqueamento do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), localizado no bairro Planalto, onde realizou o teste de alcoolemia. O resultado foi de 0,65 mg/l, número maior do que o permitido por lei.

O motorista foi autuado por embriaguez ao volante e conduzido para o 10º DIP.

Flagrantes

O Detran-AM intensificou durante o final de semana as fiscalizações da Lei Seca em todas as zonas da cidade. Durante a fiscalização, 31 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de bebida alcoólica. As ações foram realizadas entre a noite de sexta-feira (5) até a madrugada desta segunda-feira (8).

O órgão orienta que os condutores fiquem atentos à legislação relacionada à proibição da condução de veículos por motoristas sob efeito de álcool. A norma brasileira prevê lesão corporal culposa em caso de acidentes com vítimas com lesão grave, com pena de detenção de seis meses a dois anos, além da suspensão de dirigir por um ano e multa no valor de R$ 2.934,70.

