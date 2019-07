Mulher é presa por ter jogado água fervendo em cunhado

Uma mulher de 56 anos foi presa, na segunda-feira (8), por policiais da Delegacia da Mulher (Deam) de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Jailma Fontes da Silva é acusada de tentativa de homicídio triplamente qualificado.

Segundo a Polícia Civil, em 2017, Jailma ferveu água em uma leiteira e jogou no cunhado no quintal onde moravam. O fato aconteceu após um desentendimento entre a mulher e a vítima.

O homem ficou com graves queimaduras graves no tórax e ficou internado alguns alguns dias no Hospital da Posse.

A equipe de inteligência da Deam, após tomar conhecimento de expedição de mandado de prisão, levantou possíveis paradeiros suspeita. Jailma foi presa por volta das 16h em Nova Iguaçu. Ela foi encaminhada ao sistema prisional da cidade.

