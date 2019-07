Policial militar mata homem durante filme do Homem-Aranha

Um policial militar matou um homem a tiros durante uma sessão de cinema no shopping Avenida Center, em Dourados, no Mato Grosso do Sul. O crime aconteceu no início da tarde de segunda-feira (8).

A motivação do crime ainda não foi confirmada pela polícia , mas de acordo com o veículo local Dourados News, o policial e a vítima, identificada como Júlio César Cerveira Filho, teriam se desentendido por causa de uma cadeira.

Segundo informações do G1, o autor do crime seria Dijavan Batista dos Santos, que foi detido em flagrante e levado para a 2ª Delegacia de Polícia de Dourados. Ele teria atirado no peito da vítima. O caso será investigado na Corregedoria Geral da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul.

O filme exibido na sala 1 do cinema era Homem-Aranha: Longe de Casa e a sessão estava cheia de crianças. A assessoria do shopping de Dourados ainda não se manifestou, mas informou que vai enviar uma nota sobre o acontecimento.

