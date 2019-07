Jovem inventa abuso sexual para esconder relacionamento com cunhado

Uma jovem de 20 anos, que não teve o nome revelado pela polícia, denunciou um falso estupro e terá que responder na justiça pela falsa acusação. O caso aconteceu no último sábado (6) em Pedro Juan Cabellero, Paraguai, fronteira com a cidade brasileira Ponta Porã, Mato Grosso do Sul.

De acordo informações divulgadas pela polícia, ela procurou as autoridades para denunciar o cunhado, identificado como Cristhian Zaracho Ayala, 19 anos, por abuso sexual. E logo em seguida, ele foi preso pelos agentes da Polícia Nacional do Paraguai.

Em depoimento, a suposta vítima teria dito que encontrou o homem sozinho em um local de mata e, em seguida, foi abusada pelo mesmo.

Após uma minuciosa investigação, as autoridades descobriram que a mulher estava mantendo um caso com o cunhado e inventou a história com medo do marido descobrir a traição.

Para os policiais, o marido da jovem disse que ela inventou toda a história com medo de ser descoberta, mas o assunto estava sendo discutido em família.

De acordo com investigações, o marido decidiu se separar, e a mulher responderá criminalmente pelo ato.

