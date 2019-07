Vídeo: Moradores encontram granadas dentro de mochila, em Manaus

Manaus - Mais um artefato explosivo foi encontrado em Manaus em menos de dois. Na manhã desta segunda-feira (9), o Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos (Marte) foi acionado para a rua B1, no bairro Monte Sinai, na Zona Norte da capital amazonense.

De acordo com o tenente Dario Melo, da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), populares acharam o objeto dentro de uma mochila preta, por volta das 8h45, e ligaram para o 190 do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

O Marte está no local | Foto: Josemar Antunes

"Os comunitários encontraram a mochila próximo de uma residência e viram que se tratava de granadas de mão do tipo industrial. Isolamos o local para os procedimentos de remoção dos artefatos e posteriormente detonação", explicou.

Policiais militares do grupo Marte estão no local. Ainda não há informações sobre qual o poder de impacto do material bélico.

A rua foi insolada | Foto: Josemar Antunes

Moradores assutados

Moradora do bairro há 15 anos, a pensionista Derlides Oliveira Santos, de 58 anos, contou que nunca tinha presenciado esse tipo de ocorrência no local. Segundo ela, já presenciou vários assaltos e foi vítima de uma das ações criminosas, mas nada relacionado a artefatos explosivos.

"Fiquei surpresa e assustada com o fato de encontrarem essas granadas aqui no bairro. Uma criança desavisada poderia ter sido vítima quando fosse mexer", disse.

Marte

O major Mesquita Feitosa, comandante do Marte, informou que havia uma granada de mão na mochila, que estava com o zíper aberto. Os procedimentos foram iniciados após uma do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegar ao local.

Momento da detonação do explosivo | Foto: Josemar Antunes

"Constatamos o objeto suspeito e realizamos os procedimentos adequado para desativação do artefato explosivo. Não foi possível precisar o poder do material bélico por ter sido desativado. As regras de segurança devem ser respeitadas para não mexer e manter a distância", disse.

O material desativado passará por análise e, posteriormente, um relatório será encaminhado para o Instituto de Criminalística (IC), para identificar às características do objeto.

Outro artefato

No sábado (6), um artefato foi encontrado na rua Las Palmas, bairro Nova Cidade, também na Zona Norte.

