Vídeo: confronto entre PMs e 'pitaras' termina com 2 mortos no AM

Coari (AM) - Um confronto entre policiais militares e 'piratas do rio' terminou com dois mortos e dois presos. O fato aconteceu no domingo (7), em Coari (a 365 km de Manaus).

Os policiais militares faziam patrulhamento nos rios quando foram acionados por um ribeirinho que disse ter visto uma lancha com homens fortemente armados. Os PMs se dividiram em duas equipes e deram início às buscas.

Durante a noite, os policiais encontraram o bando. Os criminosos reagiram e teve um intenso tiroteio. Dois deles morreram na hora e os outros dois, de 21 e 24 anos, foram presos.

A polícia apreendeu com o grupo um bote de alumínio, um motor do tipo rabeta, espingardas, diversos cartuchos, além de combustíveis e lanternas.

A Polícia Civil vai investigar o caso para identificar os suspeitos que morreram na ação e ouvir os presos para chegarem aos chefes do grupo de piratas que atua em Coari.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja a reportagem | Autor: Alex Costa/TV Em Tempo

Leia mais:

