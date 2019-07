Vídeo: cão farejador encontra drogas com alunos dentro de escola no AM

Tabatinga - Dois homens foram presos e dois adolescentes apreendidos suspeitos de traficar drogas dentro da Escola Estadual Marechal Rondon, em Tabatinga (a 1.110 quilômetros de Manaus). O material foi encontrado por um cão farejador.

O caso aconteceu na última quinta-feira (4) durante uma fiscalização da Polícia Militar nas salas de aula do colégio, a pedido da Secretaria Estadual de Educação (Seduc).

Com os suspeitos, que eram alunos da instituição, o cão farejador da PM encontrou sete porções de maconha e materiais usados no consumo do entorpecente. O quarteto foi levado à delegacia do município.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja a reportagem | Autor: Mariana Rocha/TV Em Tempo

Leia mais:

