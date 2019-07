Abandonada, agência dos Correios em Pauini é saqueada por vândalos

O prédio está abandonado há quase um ano e funcionários estão sem trabalhar. O imóvel também apresenta falhas nas instalações | Foto: Divulgação

Pauini - A única agência dos Correios instalada no município de Pauini (distante cerca de 923 quilômetros de Manaus em linha reta), para atender às demandas da população, está abandonada há um ano. Na noite da última quarta-feira (3), o estabelecimento foi arrombado, saqueado e quase incendiada por vândalos, conforme denúncias que o Portal Em Tempo teve acesso.

A informação foi confirmada pelo gerente da agência, Raimundo Nonato Júnior, que registrou Boletim de Ocorrência (B.O), na tarde da última quinta-feira (4), na 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) daquele município. Segundo ele, o imóvel está fechado desde novembro de 2018. "Na região, cinco funcionários dos Correiros estão sem trabalhar e a infraestrutura do local apresenta precariedade nas instalações elétricas", denuncia o gerente.

O não funcionamento da agência gera danos ao Estado e à sociedade | Foto: Divulgação

Júnior conta que ao chegar no local observou que as salas estavam reviradas e que fogueiras foram acesas no interior de prédio. “Não se sabe ao certo o tamanho do prejuízo, ou mesmo o que teria sido subtraído. O não funcionamento da agência provoca outros tipos de danos ao Estado e à sociedade, como pagamento de servidores, que não estão trabalhando, e a falta de prestação de serviços à população”, enfatizou.



Os vândalos estraram na agência pelo forro, conforme apurou a polícia | Foto: Divulgação

Conforme o chefe de investigação da unidade policial da cidade, André Sergey, o prédio da agência, que foi saqueada, estava desativado. “O gerente da agência bancária ao chegar no local, por volta das 10h30, percebeu que o forro havia sido arrombado e que no local estava tudo revirado e com objetos quebrados. Além disso, constatou que haviam ateado fogo no local”, contou a autoridade policial.



O gerente denuncia, ainda, que o município vive uma crise na segurança pública. “Vale ressaltar que Pauini está passando por um surto de criminalidade e violência sem precedentes. Dezenas de furtos e roubos ocorrem diariamente. Certamente os responsáveis pelos fatos registrados no boletim de ocorrência estão envolvidos nessa onda de crimes”, avaliou.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e até o momento ninguém foi preso | Foto: Divulgação

O Portal Em Tempo entrou em contato com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Amazonas, por meio de e-mail, o motivo que levou a interdição dos serviços da empresa no local e se há uma previsão de reabertura da agência, mas ninguém respondeu aos questionamentos até a publicação desta matéria.

Um Inquérito Policial (IP) foi instaurado e as investigações em torno do caso segue em andamento para localizar os autores, conforme ressaltou a Polícia Civil.

Edição: Isac Sharlon

