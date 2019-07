Agente penitenciário atira contra carro de família

Rio de Janeiro (RJ) - Um agente penitenciário atirou, pelo menos, oito vezes contra o carro de uma família em Realengo, na Zona Oeste do Rio. Três pessoas estavam no veículo no momento. Entretanto, somente o motorista foi baleado de raspão no braço e foi levado para o Hospital Albert Schweitzer, mas está fora de perigo.



De acordo com a polícia, o agente do Desipe confundiu o veículo da família com o seu, que havia sido roubado na mesma região. O caso aconteceu na noite de domingo (7), na rua Piraquara.

Um vídeo publicado nas redes sociais por uma das vítimas mostra pelo menos oito disparos no carro. A maioria na porta do motorista.

Um dos tiros atingiu o banco traseiro, onde estava sentada a autora das imagens. Ela disse que, por sorte, conseguiu abaixar e não foi atingida.

"Você tá vendo o tiro no banco? Exatamente onde eu 'tava'. Se eu não tivesse abaixado, eu tinha tomado um tiro no meio dos meus peitos", afirmou a passageira do carro alvejado.

Testemunhas chamaram a polícia. PMs do batalhão de Bangu foram ao local e conduziram o agente penitenciário à delegacia. O caso está sendo investigado pela 35ª DP (Campo Grande).

