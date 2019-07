Casal preso por diversos roubos é liberado em audiência de custódia

Manaus - Após serem presos por diversos furtos na última quarta-feira (3), a garota de programa Elane dos Santos Amaral, de 23 anos, e Caio Steffeson Barros de Carvalho, de 22 anos, foram colocados em liberdade após audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, na Zona Sul de Manaus, na sexta-feira (9). A sentença foi assassinada pelo juiz Jean Carlos Pimentel dos Santos, de Custódia de Direito.

Elane e Caio participaram juntamente com Luciano Kelven Gomes da Silva, de 29 anos, de vários furtos e uma tentativa de assalto em um sítio na última quarta-feira (3) no quilômetro 21 do ramal do Paulo Rosa na rodovia BR 174. O trio já tinha furtado um motoserra, uma roçadeira, roupas e um gerador de energia.

Ao entrarem no segundo imóvel, o trio foi surpreendido pelo proprietário do local, identificado como Francisco Batista Monteiro, de 56 anos, que estava armado com uma espingarda e efetuou um disparo contra um dos suspeitos.

Na ocasião, o casal se rendeu e foi preso por policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Caio e a Elane ainda afirmaram que eram apenas testemunhas do crime, mas os moradores da região apontaram o casal como comparsa de Luciano.

Já o autor do disparo não foi encontrado no local. Francisco, que é natural de Santarém (PA), fugiu levando a espingarda calibre 16 usada para matar o suspeito.

O casal foi conduzido para a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus. Em depoimento, a dupla assumiu que estava praticando furtos na área do ramal do Pau Rosa.

Ao Portal Em Tempo , o delegado Denis Pinho, adjunto da DEHS, informou que, apesar de agir em legítima defesa, Francisco ainda não se apresentou à polícia.

Caio e Elane foram autuados por tentativa de roubo majorado e associação criminosa. "A polícia fez sua parte e não entra no mérito da decisão da justiça. Os procedimentos foram feitos, mas a decisão de liberdade fica ao cargo do magistrado. Vale lembrar que Caio possui mandado em aberto por furto", explicou o delegado Denis Pinho.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Encontrou artefato suspeito? Veja orientações da PM no AM