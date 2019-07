Homem morre após trocar tiros com a polícia em Manaus

Após ser baleado, o homem foi levado ao HPS João Lúcio, mas não resistiu | Foto: Raphael Tavares/Em Tempo

Manaus - Um homem, ainda não identificado, morreu após trocar tiros com a polícia na noite desta terça-feira (9), na rua São Francisco, no Mauazinho, Zona Leste de Manaus. Os policiais foram até o local atender uma denúncia anônima e foram recebidos a tiros pelo suspeito que ainda tentou usar uma criança para fazer de escudo.

De acordo com o tenente M. Fernandes, da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), a equipe recebeu denúncia informando que diversos homens armados e estavam vendendo drogas na entrada de um beco que tem acesso pela rua São Francisco.

"Quando os suspeitos avistaram a nossa viatura, começaram a fugir, um deles quis enfrentar a equipe e começou a atirar contra a viatura, para salvaguardar a vida tivemos que revidar a injusta agressão e atingimos o suspeito, que foi socorrido e levado para o hospital", explicou o tenente.

Ainda conforme o policial militar, ao atirar a primeira vez contra a equipe, o homem viu que tinha poder de fogo menor e tentou fazer uma criança de escudo humano, mas sem sucesso, os policiais conseguiram intervir na ação.

O homem foi socorrido e levado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, localizado na Alameda Cosme Ferreira, no Coroado, na Zona Leste de Manaus, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

Os funcionários do Instituto Médico Legal (IML), fizeram a remoção do corpo da vítima no necrotério do HPS João Lúcio. Um revólver calibre 30, com três munições deflagradas foi apreendido com o suspeito.

