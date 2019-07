Homem agride amigo a pauladas após se negar dividir a conta em bar

Um homem, que não teve o nome divulgado, agrediu o "amigo" a pauladas após se negar a dividir a conta em um bar. O caso aconteceu, na segunda-feira (8), na cidade Breves, no arquipélago do Marajó, no Pará

Os dois homens estavam bebendo em um bar da cidade. Entretanto, segundo a polícia, quando pediram a conta, começaram uma discussão.

Furioso com a discussão sobre a divisão da conta, um dos homens pegou um pedaço de madeira e desferiu um forte golpe na cabeça do amigo. A vítima foi encaminhada ao hospital da cidade.

Logo após o ocorrido, o autor da paulada foi cercado por frequentadores do estabelecimento e mototaxistas, companheiros de profissão do rapaz atingido. O homem foi agredido pelo grupo, depois amarrado e levado até a polícia para prestar esclarecimentos.

