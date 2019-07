Traficante do CV morre durante troca de tiros com a Rocam, em Manaus

Manaus - Um homem identificado como Ivan de Souza Mendes, de 28 anos, conhecido como "Novatinho", morreu durante uma troca de tiros com policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam). O fato aconteceu, volta das 21h, na rua Collor de Mello, próximo ao campo de futebol "Vermelhão", no bairro Mauazinho, na Zona Leste de Manaus.

"Novatinho" é apontado pela polícia como traficante ligado à facção criminosa Comando Vermelho, que briga com a Família do Norte (FDN), pelo domínio do tráfico de drogas na capital amazonense.

De acordo com informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), uma equipe da Rocam realizava patrulhamento de rotina pela área. Em determinado momento, os PMs receberam uma denúncia pelo Whatsapp da corporação informando que homens armados estavam comercializando drogas no local.

"Ao chegarem ao local da denúncia, os policiais da Rocam avistaram o grupo fugindo. Um dos homens atirou na direção da viatura. Os policiais revidaram e teve uma intensa troca de tiros. Novatinho ainda fez uma criança de escudo, mas acabou sendo alvejado com um tiro no tórax", disse um investigador da DEHS, que pediu para não ter o nome divulgado.

Novatinho foi levado pela Rocam ao Hospital e Pronto-Socorro (PS) João Lúcio, na Zona Leste, mas não resistiu ao ferimento e morreu. Com o suspeito, os policiais encontram um revólver calibre 38, com três munições intactas e três deflagradas.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte. Até a manhã desta quarta-feira (10), familiares de Novatinho ainda não tinham comparecido ao local. O caso foi registrado como intervenção policial na DEHS.

Área vermelha

O bairro Mauazinho é considerado pela polícia como área vermelha, devido ao intenso tráfico de drogas. A localidade é onde morava o narcotraficante João Pinto Carioca, o "João Branco", que atualmente cumpre pena em presídio federal.

Leia mais:



Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!