Vídeo: homem é preso ao tentar furtar bonés e vestidos na Zona Leste

Manaus - Azildo Pantoja da Silva, de 29 anos, foi preso após tentar furtar roupas de uma loja no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. O caso aconteceu na terça-feira (9).

No total, o suspeito estava levando quatro bonés e nove vestidos. Após denúncia, ele foi reconhecido por uma das funcionárias e capturado ao tentar sair do estabelecimento com os itens roubados.

Azildo foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi realizado os procedimentos cabíveis. Ele deve responder pelo crime de furto simples.

Veja a reportagem completa da TV Em Tempo:

Veja a reportagem | Autor: Mariana Rocha/TV Em Tempo

Leia mais:

