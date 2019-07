Troca de tiros deixa dois mortos e quatro feridos em Manaus

O intenso tiroteio tomou conta da região e deixou moradores assustados. | Foto: Raphael Tavares/Em Tempo

Manaus - Uma disputa, pelas bocas de fumo, entre integrantes da Família do Norte (FDN) e do Comando Vermelho (CV), terminou com dois mortos e quatro feridos na noite desta quarta-feira (11), no bairro Parque Mauá, na Zona Leste de Manaus. Um intenso tiroteio tomou conta da região e deixou moradores assustados.

Uma dona de casa, que preferiu não se identificar, por medo de represálias, falou ao Em Tempo que achou que iria morrer. Foram centenas de tiros ouvidos pelos moradores, que aterrorizados com a ação tentavam se esconder nas residências.

"Eu pensei que iria morrer, eles entraram no beco onde fica a minha casa, eu estava saindo para ir comprar comida quando vi eles correndo e atirando. A minha reação também correr e me abrigar em qualquer lugar seguro até tudo aquilo passar", explicou a moradora.

Conforme os policiais militares da 29ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a região até o início do ano era dominada pelos traficantes da FDN, foi quando integrantes do CV chegaram e dominaram as bocas.

"Nesta noite houve uma disputa entre as facções. Os integrantes da FDN vieram tentar retomar o poder das bocas e executar os desafetos. Eles chegaram em dois carros, modelos Fiat Punto e uma Agile. Segundo moradores todos estavam encapuzados e com coletes a prova de bala", explicou uma sargento da PM.

Ainda conforme a polícia, os dois veículos que davam apoio aos criminosos foram abandonados na rua do Areal, pelos integrantes da FDN. Os suspeitos deixaram os carros após avistarem a viatura da PM entrando no bairro.

Ao todo, quatro pessoas ficaram feridas durante a troca de tiros entre as facções rivais. Um homem identificado como Eric Rabelo Fróes, de 21 anos, foi morto no local. Uma outra vítima, identificada como Victor Moreira dos Anjos, de 18 anos, que foi socorrida e levada para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

Outras quatro pessoas, ainda não identificadas também foram atingidas pelos tiros e levadas para o HPS João Lúcio, onde recebem atendimento médico. O corpo de Eric foi removido do local do crime pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC).

