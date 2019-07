Homem é morto por 'amigo' após pegar último pedaço de frango

Ninguém costuma gostar quando alguém pega aquele último pedaço de bife do prato, ou “rouba” derradeiro sanduíche. Em um caso ocorrido em Houston, nos Estados Unidos, no entanto, esse “não gostar” foi muito além.

De acordo com o jornal "A Tarde", Reinaldo Cardoso Rivera, de 38 anos, ficou furioso quando o amigo Darwin Perez Gonzalez, de 34, pegou o último pedaço de frango da refeição que ambos dividiam e partiu para cima do colega e o matou com várias facadas.

Rivera fugiu, depois se entregou e agora responderá por homicídio.

