Corpo de mulher é encontrado com ‘recado’ na barriga

A mulher foi encontrada morta dentro da própria residência | Foto: Divulgação

Uma mulher foi encontrada morta com um ‘recado’ na barriga. A vítima foi encontrada dentro da própria residência, em Florestópolis, na região norte do Paraná, na quarta-feira (10). O autor do crime ainda não foi identificado.



De acordo com a polícia, o corpo foi encontrado com diversas facadas no peito, além de esmagamento de crânio. Porém, o que chamou a atenção dos agentes foi uma ‘recado’ deixado na barriga da vítima.

O autor do crime escreveu a caneta: ‘é fo** mexer com marido’, fazendo alusão a uma possível traição. Além disso, a casa não apresentava sinais de arrombamento, levando a polícia a acreditar que o autor era conhecido da mulher, de 40 anos.

A Polícia Civil trabalha para identificar o autor do crime. Qualquer pista pode ser repassada para à polícia local. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Londrina.

Leia mais:

