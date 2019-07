176 quilos de cocaína são apreendidos em embarcação no rio Solimões

Os responsáveis pelo tráfico de drogas ainda não foram identificados | Foto: Divulgação

Santo Antônio do Içá - A Polícia Federal apreendeu, na manhã desta quinta-feira (11), 176 kg de cocaína durante trabalho de inspeção nas embarcações que trafegam pelo Rio Solimões, próximo ao município de Santo Antônio do Içá, distante 880 quilômetros de Manaus.

A droga estava acondicionada em 163 pacotes plásticos, que foram encontrados dispersos no convés da embarcação “Diamante”.

Os responsáveis pelo tráfico de drogas ainda não foram identificados.

Combate

A Polícia Federal (PF) realizou no dia 15 de maio deste ano a operação "Arcanjo" com o objetivo de desarticular uma organização criminosa transnacional, estável, com estrutura hierárquica definida, voltada para o tráfico internacional de drogas e a lavagem de dinheiro no Estado do Amazonas, com ramificações na Colômbia e Peru.

No decorrer da investigação criminal foram presos em flagrante cinco colombianos e dois brasileiros. As prisões ocorreram em maio de 2018, e na oportunidade, foram apreendidos aproximadamente 567 Kg de maconha e 64 Kg de cocaína.

