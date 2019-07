Idoso oferecia R$ 2 e bombons para estuprar criança em Manaus, diz PC

O suspeito foi encaminhado para audiência de custódia | Foto: Reprodução Internet

Manaus - Conhecido por atrair crianças oferecendo pequenas quantias em dinheiro e doces, um idoso de 60 anos foi preso na noite desta quarta-feira (10), após estuprar uma menina de 9 anos, em um condomínio localizado na rua Coronel Ferreira de Araújo, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.



De acordo com a titular da Delegacia Especializada em Proteção a Criança e ao Adolescente (Depca), delegada Joyce Coelho, familiares da vítima relataram que por volta das 19h a menina desapareceu enquanto brincava com outras crianças no condomínio.

“O irmão da vítima sabendo do histórico desse suspeito, que apesar de não ter registros de denúncias, era conhecido por aliciar crianças, foi até o apartamento desse senhor e ao abrir a porta viu a irmã e o idoso em uma posição suspeita, ajeitando as roupas”, contou a delegada.

A menina contou à família que o idoso a atraiu e pediu que ela fosse até seu apartamento, em troca ela ganharia dois reais e bombons pela visita.

“A vítima foi enganada. Dentro do imóvel o suspeito tocou nas partes íntimas dela e fez com que ela tocasse em seu órgão genital”, explicou Coelho.

O suspeito foi preso em flagrante por polícias militares da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). "Foi expedido a requisição de exame de conjunção carnal na vítima e o suspeito foi autuado por estupro de vulnerável. Nesta quinta-feira o suspeito foi levado para audiência de custódia”, finalizou a delegada.

