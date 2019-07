Justiça afasta policial que atirou contra adolescente no Amazonas

Divulgação

Tabatinga - O Juiz Edson Rosas Neto, titular da 1ª Vara da Comarca de Tabatinga, deferiu o pedido cautelar de afastamento do policial militar Dalton Mariana Ordoñes pelos crimes de abuso de autoridade e improbidade administrativa. No último domingo (7), por volta das 22h30, o policial chegou a rua Santos Dumont, nº 3, bairro Vila Paraíso, em Tabatinga (a 1.110 quilômetros de Manaus), e atirou contra um adolescente, motivado por uma briga de vizinhos

Uma testemunha afirmou que o militar disparou vários tiros "em frente de sua casa" e repetiu a mesma atitude no meio da rua. O alvo seria um adolescente morador do local. O motivo da confusão teria sido uma briga envolvendo o cunhado do policial e o adolescente vítima da tentativa de homicídio. O crime não foi consumado porque o adolescente correu e ficou escondido em outra residência.

O pedido foi ajuizado, na última terça-feira (9), pelo Promotor de Justiça André Epifânio Martins, titular da 1ª Promotoria de Justiça daquela comarca.

Na decisão, o juiz declara que as declarações das testemunhas, arroladas pelo Ministério Público, "há fortes indícios de que o policial militar...agiu com abuso de autoridade, valendo-se indevidamente de patrimônio público (arma de fogo pertencente ao Estado do Amazonas), configurando suposto ato de improbidade administrativa". Dessa forma, o magistrado determinou o afastamento temporário e em caráter urgente do policial de suas funções, a fim de evitar novos acontecimentos como os apresentados.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Idoso oferecia R$ 2 e bombons para estuprar criança em Manaus, diz PC