Homem é preso suspeito de roubar uma caixa de som no Puraquequara

Manaus- Os Policiais Militares prenderam um homem suspeito por roubo e recuperaram uma caixa de som, nesta quinta-feira (11), por volta das 13h30, na Vila da Realidade, no ramal Chico Mendes, na estrada do Puraquequara.

Segundo relatos policiais, a guarnição da viatura R-04, sob o comando do 1° sargento PM Lúcio Cortez e do patrulheiro cabo PM, Wayne, foi acionada pela supervisora de área da 28ª Cicom, tenente Fabiana, para se deslocar até a estrada do Puraquequara, porque um morador de 49 anos teve sua caixa de som furtada por um jovem de 23 anos.

Mediante a denúncia, os policiais conseguiram deter o homem que confessou ter cometido o delito. O infrator foi conduzido até o 14° DIP para as providências cabíveis.

*Com Informações da assessoria

