Polícia Civil prende jovem por descumprir medidas protetivas

Manaus- A Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe da Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher (DECCM), sob o comando da delegada Débora Mafra, cumpriu na manhã de quinta-feira (11), por volta das 11h, mandado de prisão preventiva em nome de um jovem de 20 anos, por descumprimento de duas medidas protetivas impostas a ele em benefício de sua avó e sua tia.

De acordo com a autoridade policial, a equipe da DECCM prendeu o infrator na casa onde ele estava morando, situada na rua Mirra, bairro Jorge Teixeira, zona leste da cidade. “Nós nos deslocamos até o local, onde efetuamos a prisão do jovem. Ele já responde a processos por lesão corporal, furto, ameaça, vias de fato e danos. O rapaz não reagiu à prisão e o conduzimos ao prédio da especializada, onde foram realizados os procedimentos cabíveis”, declarou.

A delegada ressaltou que a ordem judicial em nome do infrator foi expedida no dia 2 de julho deste ano, pela juíza Ana Lorena Teixeira Gazzineo, do 1º Juizado Especializado no Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Maria da Penha).

O indivíduo foi indiciado por descumprimento de medidas protetivas. Ao término dos procedimentos cabíveis na DECCM, ele será conduzido ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), localizado no Km 8 da rodovia federal BR-174.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Detento monitorado por tornozeleira eletrônica morre baleado em Manaus