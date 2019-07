Homem é preso com 1,2 kg de drogas no Centro de Manaus

Manaus- O Distrito Integrado de Polícia prendeu, em flagrante, na tarde desta quinta-feira (11), por volta das 14h, Wagner Almeida Lacerda, 25. Ele estava em posse de um 1,2 quilo de droga, entre cocaína e maconha. Com o indivíduo os policiais civis apreenderam, ainda, uma balança de precisão e um aparelho celular.

Segundo o delegado, o flagrante ocorreu após o recebimento de denúncias anônimas, feitas na unidade policial, informando que um indivíduo, com as características de Wagner, estaria comercializando drogas na travessa Getúlio Vargas, bairro Centro, zona sul da capital.

A equipe do 1º DIP se deslocou até o local indiciado, onde constatou a veracidade das delações, conforme explicou o delegado. “Montamos campana no lugar durante dois dias e avistamos Wagner comercializando entorpecentes. Imediatamente, nós o abordamos e, durante revista, encontramos com ele 200 gramas de cocaína, dentro de um pote. Também apreendemos o celular dele. Em ato contínuo, seguimos até a casa dele, naquela mesma região na cidade, onde achamos um quilo de maconha, uma balança de precisão e mais um pote com uma substância ainda não identificada”, disse Pignata.

Foragido da Justiça

Conforme a autoridade policial, em consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), os policiais civis verificaram a existência, em aberto, de mandado de prisão preventiva em nome de Wagner. A ordem judicial foi expedida em novembro de 2016, pelo juiz Luís Carlos Honório de Valois Coelho, da Vara de Execuções Penais (VEP).

Flagrante

Wagner foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Após os procedimentos cabíveis na delegacia, ele será levado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, zona sul da capital. Em seguida, será conduzido a unidade prisional na capital, onde irá permanecer à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

