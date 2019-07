Moradores acusam sindico de condomínio em Manaus de irregularidades

Fachada do condomínio Vivendas da Cidade, onde os denunciantes moram | Foto: Reprodução

Manaus - Moradores do Condomínio Residencial Vivendas da Cidade, no bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus, que pediram anonimato, procuraram a equipe do Portal EM TEMPO para denunciar que o síndico do conjunto estaria, cometendo irregularidades na administração do local, por meio de licitações e cobranças indevidas.

De acordo com os moradores, o síndico está em seu segundo mandato, tendo sido eleito a primeira vez em 2016 . Com a reeleição, teve o cargo prolongado até o ano de 2020, porém muitos moradores cogitam pedir seu impeachment, caso as irregularidades sejam confirmadas.

Ainda de acordo com os moradores, após ser questionado, o síndico teria sido autoritário e vetado o acesso a documentos, além de supostamente ter coagido condôminos e afastado funcionários que se opuseram a ele.

As denúncias

De acordo com os moradores, toda a reviravolta começou após uma obra de acessibilidade dentro do condomínio. Uma assembleia foi convocada para definir a realização ou não do serviço. Os moradores, na ocasião, receberam a informação por parte do síndico que a administração havia sido comunicada que o condomínio teria sido notificado a fazer a obra, devido a a falta de acessibilidade.

Obra de acessibilidade sendo feita, sem aprovação dos condôminos | Foto: Reprodução

Na reunião, ficou acordado que o síndico deveria apresentar os orçamentos que posteriormente seriam votados em uma nova assembleia. No entanto, de acordo com os moradores, antes de aprovarem o orçamento, materiais de construção foram vistos dando entrada no condomínio.

Após isso, os moradores tiveram ciência de que o síndico já havia contratado a empresa, cujo orçamento aprovado ultrapassaria os R$35 mil reais, porém o valor máximo permitido pelo regimento do condomínio para que o síndico tomasse a decisão sem votação, era de 10 salários mínimos.

Outras denúncias

Ainda de acordo com os moradores, o síndico teria se apropriado indevidamente de R$35.932,15, provenientes de um apartamento devolvido para a construtora em razão de dívidas. De acordo com os denunciantes, quando o novo morador procurou o síndico para tomar ciência de possíveis débitos com a construtora, o síndico teria cobrado novamente o valor da dívida, como se o apartamento não tivesse sido devolvido à construtora.

Após a suposta cobrança indevida, de acordo com os moradores, houve o pagamento, registrado pelo síndico em nome de outra unidade, para maquiar as irregularidades cometidas, além de apropriação indevida de recursos.

Os moradores também afirmaram que o síndico estaria impedindo ações dos condôminos por meio de operações judiciais, tentando tirar a legitimidade das reivindicações. Em razão disso, o homem teria entrado na justiça para vetar a realização de uma assembleia promovida, vetando a realização da reunião. Na ocasião, ele teria alegado que as assinaturas no documento para a realização do encontro seriam falsas.

Por sua vez, os moradores informaram que as assinaturas foram obtidas de forma legal, retificando a legitimidade do documento. Ainda assim, a assembleia, que trataria do impeachment do síndico e de outras irregularidades, não ocorreu, seguindo a decisão da justiça.

Pagamentos indevidos

Os denunciantes tiveram acesso a documentos que mostravam que diversos pagamentos foram realizados pelo síndico sem a aprovação dos moradores, tais como: R$18 mil reais na instalação de câmeras, que, segundo eles, não funcionam.

Além disso, a reforma da caixa d’água com custo de mais R$40 mil reais, não contou com apresentação de orçamentos aos moradores. Para os condôminos, a obra foi feita de forma arbitrária sem seguir os princípios do regimento interno acerca das atribuições do síndico.

Inúmeras irregularidades são apontadas pelos moradores, desde estelionato até nepotismo | Foto:

Conflito de interesses

Os moradores informaram que inúmeras atitudes tomadas indeferem os princípios éticos. De acordo com eles, a empresa que realiza a maior parte das obras do condomínio, sem processo licitatório, conta com a esposa do síndico em seu quadro de funcionários, fato comprovado por fotos em redes sociais.

Além disso, o síndico teria demitido o antigo grupo jurídico do condomínio, após estes discordarem de algumas atitudes dele. Um novo advogado pessoal teria sido contratado para gerir os assuntos do condomínio.

O administrador do conjunto chegou a vetar os moradores de receberem documentos, inclusive atingindo a membros de sua gestão, o que gerou em desentendimentos e até mesmo a presença da polícia no local. Na ocasião, síndico e moradores tiveram discussões verbais por divergências.

Na discussão, uma moradora aliada do síndico chamou a polícia, alegando que o síndico teria sido agredido por um dos moradores. Ao chegar ao local, a polícia apurou que não houve agressão, mas um boletim de ocorrência chegou a ser registrado.

Após isso, foi descoberto que a aliada do síndico teria intimações judiciais em aberto e que, quando procurada por oficiais da justiça, o administrador teria orientado os vigilantes a informar que essa não morava no condomínio, vetando a entrada dos profissionais, o que traduz má fé por parte de ambos, segundo os condôminos.

O outro lado

A equipe não conseguiu contato com o síndico do Residencial Vivendas da Cidade para dar o seu posicionamento sobre as denúncias, mas informa que está à disposição para ouvir a sua versão sobre o caso.

