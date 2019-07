Usando roupas pretas homens atiram contra rival na Zona Sul de Manaus

Manaus - Um homem, ainda não identificado, sofreu uma tentativa de homicídio na noite desta sexta-feira (12). Segundo a Polícia Militar, os suspeitos estavam usando roupas pretas e atacaram o homem na rua Adalberto Vale, bairro Betânia, Zona Sul de Manaus.

De acordo polícias da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o crime está relacionado com a briga entre facções criminosas que atuam naquela região da cidade.

"Foi uma situação muito rápida, os suspeitos atiram contra o suposto rival e fugiram", contou um tenente da 7ª Cicom, que pediu anonimato.

A vítima foi atingida no ombro e foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e levada para uma unidade de saúde da capital. Ainda não há informações sobre o estado de saúde do homem.

A Polícia Militar faz buscar pelos suspeitos na região da zona Sul da cidade.

Morte

O ataque aconteceu em menos de 24 horas, após outro homem ser assassinato na noite desta quinta-feira (11), na rua São Luís, no Morro da Liberdade, na Zona Sul de Manaus. A vítima foi surpreendida por suspeitos que estava em um carro de modelo não identificado.

De acordo com os policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os suspeitos chegaram, pararam o carro em um local próximo, desceram do veículo, e surpreenderam a vítima, que passava pela calçada quando foi atingido com vários tiros.

