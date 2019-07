Um mês após sofrer atentado, homem é executado na zona Leste de Manaus

Manaus - Um homem identificado como Lenílson de Oliveira da Silva, de 20 anos, foi morto com vários tiros na noite desta sexta-feira (12), na rua Granada, no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus. A vítima já tinha sido baleada em outro ataque há um mês. Os suspeitos de cometerem o crime fugiram sem serem identificados.

De acordo com o tenente da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que preferiu ter a identidade preservada, dois homens chegaram em uma moto, surpreenderam a vítima e atiraram diversas vezes, a queima roupa, contra Lenílson, que morreu no local.

"A equipe chegou aqui e isolou a área, moradores e familiares informaram que ele já tinha sofrido um atentado há cerca de um mês, possivelmente por conta do tráfico de drogas. Acionamos os órgãos responsáveis e fizemos a segurança da área", explicou o tenente.

Familiares que estava no local preferiram não comentar o caso com a imprensa. Testemunhas informaram que o homem é morador do bairro, mas que não o conheciam. Câmeras de segurança devem ajudar a identificar os suspeitos.

O corpo foi removido do local do crime pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) da Polícia Civil. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Polícia faz operação após crimes na zona Sul de Manaus