Dupla é presa após tentar assaltar ônibus e apanhar dos passageiros

Manaus - Dois homens foram presos na noite desta sexta-feira (12), na avenida Autaz Mirim, zona Leste de Manaus, suspeitos de assalto a um ônibus da linha 651. A dupla foi detida pelos passageiros do coletivo, que revoltados, agrediram os suspeitos.

De acordo com os policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), uma equipe foi acionada para a ocorrência via rádio e ao chegarem no local encontraram a dupla, que foi agredida com diversos chutes e socos.

"Conforme relatos de testemunhas, eles estavam praticando assalto a um coletivo, ao perceberem que eles não estavam armados, a população foi pra cima e começou a agredi-los. Nossa viatura foi acionada e fomos até o local, onde conseguimos prende-los", explicou o tenente da PM que não quis ter o nome revelado.

A dupla foi socorrida e levada para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, localizado também na avenida Autaz Mirim, na zona Leste. Após receber atendimento médico, os dois foram encaminhados para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram apresentados.

