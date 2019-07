Duas mulheres são assassinas a facadas pelos companheiros

Duas mulheres foram mortas a facadas no Agreste de Pernambuco na madrugada de sexta-feira (12). Uma das vítimas foi assassinada no Loteamento Princesa de Gales, em Gravatá.

Segundo a polícia, Jéssica Thaís Oliveira da Silva, de 22 anos, foi morta pelo ex-companheiro José Genilson da Silva, de 30 anos. A vítima tinha uma medida preventiva contra o assassino.

A jovem ainda chegou a ser socorrida e levada para o Hospital Doutor Paulo da Veiga Pessoa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com a polícia, o homem se matou após o crime na BR-232. O caso está sendo investigado.

Outro crime

O outro assassinato aconteceu em Santa Maria do Cambucá. Edileusa Severina Bispo, de 51 anos, foi morta no Sítio Juliana, na Zona Rural da cidade. Segundo a polícia, o suspeito de cometer o crime também era o companheiro dela.

De acordo com informações preliminares, o casal sempre se desentendia depois de beber. A polícia relatou ainda que a neta do casal, que morava com eles, foi deixada pelo homem com uma tia da criança. Ele fugiu após o crime.

Os corpos de Jéssica e de Edileusa foram levados para o IML de Caruaru.

