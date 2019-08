Bando da FDN é preso após ataque a rivais em Manaus

Os suspeitos foram presos na Ponte do Peixe, no Morro da Liberdade | Foto: Raphael Tavares/Em Tempo

Manaus - Sete pessoas foram presas na tarde desta segunda-feira (15), durante patrulhamento da Força Tática, na Zona Sul de Manaus. O grupo, que se diz pertencente a facção criminosa FDN tem envolvimento com uma tentativa de homicídio que aconteceu mais cedo, na mesma zona, no Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim) Cajual, localizado no bairro Santa Luzia.

Conforme a polícia militar, os presos foram identificados como Vinícius Eduardo Souza da Silva, de 20 anos, Mário Ferreira da Silva, de 34 anos, Antenor Ribamar de Oliveira Coimbra, de 49 anos, Patrick Sales de Vasconcelos, de 20 anos, Ethison Khalil Silva de Oliveira, de 20 anos, Israel Paixão Mota Alfaia, de 30 anos, Rafael Pereira Vieira, de 23 anos.

De acordo com o major Igor Reis, da Força Tática, a equipe que estava fazendo patrulhamento recebeu a denúncia de que os autores de uma tentativa de homicídio estariam se escondendo em uma área conhecida como Ponte do Peixe, que tem acesso pela avenida São João, no Morro da Liberdade.

"Ao chegar no local, nossa equipe foi recebida a tiros, tivemos então que revidar. Todos estavam a pé, no total eram 12, homens, entretanto cinco ainda conseguiram fugir do local", explicou o Major.

Com o bando foram apreendidas quatro armas, sendo três pistolas e uma espingarda calibre 20 | Foto: Raphael Tavares/Em Tempo

Com o bando foram apreendidas quatro armas, sendo três pistolas e uma espingarda calibre 20. O grupo foi apresentado em coletiva de imprensa e em seguida levado para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis.

