Vídeo: Suspeito de roubo é baleado em confronto com PMs em Manaus

O baleado segue internado no 28 de Agosto | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Após uma perseguição e confronto com policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que faziam patrulhamento em motos viaturas, um homem identificado como Italo Lima de Almeida, de 33 anos, foi atingido com um tiro nas nádegas, na tarde desta segunda-feira (15), no Centro de Manaus.

O homem, é apontado pela PM como suspeito de assalto, ele estava acompanhado de um comparsa, não identificado, em uma motocicleta preta, modelo não informado.

“A dupla é conhecida por praticar roubos na cidade. Eles foram reconhecidos pelos policiais que tentaram fazer a abordagem na avenida Getúlio Vargas. Quando chegaram na avenida Eduardo Ribeiro o Ítalo, que estava na garupa da moto, atirou contra os policiais que revidaram e acertaram ele”, informou um PM da 24ª Cicom, que pediu anonimato.

O suspeito tentou fugir pela rua José Clemente | Foto: Daniel Landazuri

Conforme uma testemunha, mesmo ferido, Ítalo tentou fugir pela rua José Clemente, na proximidades do Teatro Amazonas, mas foi capturado pela equipe policial. "Ele pulou da moto e saiu correndo atirando contra os policiais", disse uma um guardador de carro, que trabalha naquela região central.

O suspeito foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital 28 de Agosto, na Zona Centro Sul, onde permanece internado.

Policiais militares continuaram as buscas pelo comparsa de Ítalo, mas até a publicação não havia confirmação da prisão do mesmo.

Veja a reportagem da TV Em Tempo:

Veja a reportagem | Autor: Samara Maciel- TV Em Tempo

Leia mais

FDN tenta recuperar território no Crespo e deixa 1 morto e 4 feridos

Novo tiroteio no Morro da Liberdade deixa duas mulheres feridas